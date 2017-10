2 Unlimited inaintea concertului de la Cluj: Fanii sa se pregateasca pentru un show de exceptie

2 Unlimited

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.

Cu siguranta, una dintre atractiile principale ale evenimentului va fi prestatia acestora pe scena, datorita luise declara mai mult decat multumit de decizia luata in privinta colaborarii cu Kim si de evolutia lor ca echipa. „Sunt fericit sa o am alaturi de mine. Kim are o voce senzationala si este foarte ingenioasa, cand vine vorba de spectacolul din timpul concertelor, iar multimea si fanii o plac cu adevarat!"Pentru ca nu au putut rezista cerintelor publicului si tendintelor contemporane, mult influentate de stilul anilor '90, Ray si Kim s-au decis sa inceapa o serie noua de turnee, care va continua pana in 2018. Incarcatura emotionala si "sentimentele pe care le traiesti in timpul unui concert alaturi de multime sunt de neegalat", afirma Ray.Plin de energie si entuziasm, artistul nu refuza ideea lansarii unui nou album, cu toate ca 2 Unlimited se dedica momentan turneelor internationale: „Acum suntem concentrati asupra concertelor, dar niciodata nu putem sti ce ne va rezerva viitorul.""Energia si mesajele transmise de, ne reamintesc faptul ca munca facuta din pasiune, aduce muzica de succes, care va ramane mereu in chart-uri indiferent de preferintele muzicale din prezent. Mai sunt mai putin de 6 saptamani pana la cea mai asteptata petrecere retro a anului si veti putea fi alaturi de ei." afirma Iancu Serbanescu, director festivals pregateste in acest an mai mult decat un simplu concert de muzica al anilor '90. Cea de-a patra editie WE LOVE RETRO va pune un mai mare accent pe organizare, decor si atmosfera. 60 de barmani profesionisti ii vor astepta pe participanti in cele 26 de locatii pentru bar. De asemenea va fi si un loc special pentru zona de food-court, iar plata se va face prin "token-uri" (jetoane), nu prin plată cash. In ceea ce priveste atmosfera, televizoarele si radiocasetofoanele specifice anilor '90 vor crea un muzeu media caracteristic vremurilor respective. Vor fi amenajate si spatii de gaming pe renumitele console Nintendo și SEGA, astfel incat participantii sa retraiasca bucuria copilariei. In plus, pentru cei curajosi, organizatorii vor pregati o zona speciala de KARAOKE, unde participantii vor putea deveni, chiar ei, vedetele anilor '80-'90.Profita de biletele presale inca disponibile! Costurile biletelor sunt: Diamond Seat - 140 de lei, Golden Circle - 120 de lei, Standard Seat I - 95 de lei și Standard Dance - 85 lei. Biletele pot fi achizitionate de la: Casa de Cultură a Studentilor Cluj-Napoca, Agentia Teatrală Cluj, Orange Sediul Central, Orange P-ta Unirii, Orange Shop Iulius Mall, Iulius Mall la parter (standul Ticket Event langă Info Point), Platinia Mall (salonul Gett's Color Bar). De asemenea, biletele pot fi cumparate si online: biletmaster.ro si eventim.