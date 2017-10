20 de citate de la MARELE Lev Tolstoi, care iti vor deschide o noua perspectiva in viata

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.

1.Puterea guvernului se bazeaza pe ignoranta poporului. Statul stie acest lucru si va lupta mereu impotriva transparentei. E timpul sa intelegem asta.2.Toata lumea vrea sa schimbe omenirea, dar nimeni nu se gandeste la modul in care sa o schimbe.3.Totul vine la timpul sau, trebuie doar sa astepti.4.Toate familiile fericite sunt la fel, iar familiile nefericite au propriul lor stil de nefericire in fiecare parte.5.Oamenii puternici sunt mereu simpli.6.Fiecare om prin scopurile sale deschide cate o usa. Daca toata lumea face asta, strazile ar fi curate.7.Se pare ca intotdeauna suntem iubiti pentru bunatatea noastra. Dar nu ne dam seama ca cei care ne iubesc sunt mai buni.8.Este mai usor sa traiesti fara iubire, dar si fara viata nu are nici un rost.9.Nu am tot ce-mi place, dar imi place tot ce am.10.Lumea avanseaza din cauza celor care sufera.11.Cele mai mari adevaruri sunt cele mai simple.12.Nu este greu sa cunosti multe, este mai greu sa cunosti necesarul.13.Oamenii sunt adesea mandri de puritatea constiintei lor doar pentru ca au o memorie scurta.14. Nu este ticalos acel care a cautat alti ticalosi, ci mai degraba cel care nu a putut sa gaseasca un motiv pentru a se lauda.15.Raul este numai in interiorul nostru, el poate fi eliminat.16.O persoana ar trebui intotdeauna sa fie fericita, caci atunci cand fericirea se termina ea va suferi.17.Sunt sigur ca sensul vietii pentru fiecare dintre noi este pur si simplu dragostea.18.Toata lumea face planuri si nimeni nu stie daca va trai pana seara.19.Nu exista conditii pentru care un om nu a putut sa se obisnuiasca, mai ales atunci cand vede in jurul lui ca toti traiesc bine.20.Una dintre aberatiile cele mai uimitoare este ca poti fi fericit fara sa faci ceva.