emotii

Emotiile sunt resimtite diferit de fiecare, in functie de trecutul, povestea de viata, capacitatea intelectuala ale fiecaruia dintre noi. Insa atunci cand ne lasam coplesiti de emotiile negative, cand acestea persista timp indelungat, sanatatea noastra este periclitata. Afla, in cele ce urmeaza, care sunt cele 6 emotii negative care te imbolnavesc si care sunt principalele organe afectate de emotiile negative.Emotiile negative si impactul lor asupra sanatatiiLegatura dintre minte si corp este mult mai puternica decat ne-o imaginam noi. Gandurile si emotiile noastre pot stimula producerea anumitor substante care ne pot influenta sanatatea fizica.Spre exemplu, serotonina si dopamina sunt 2 hormoni pe care creierul ii secreta atunci cand suntem fericiti. Dar ei sunt produsi si atunci cand suntem coplesiti de emotii negative, insa, in acest caz, in loc sa faca bine organismului, cei doi hormoni genereaza durere si un disconfort accentuat.Tristetea, frica, mania, dezgustul, dar si bucuria sau surpriza sunt tot atatea emotii care au un impact direct asupra noastra. Daca e sa ne oprim doar asupra emotiilor negative, negestionate corect acestea pot determina aparitia unor probleme de sanatate precum hipertensiune sau indigestie.Este, deci, necesar sa invatam sa recunoastem acest tip de emotii pentru a le putea controla si a nu le permite sa ne afecteze la nivel fizic. In plus, emotiile negative care ne coplesesc la un moment dat au consecinte si asupra comportamentului nostru si relatiilor cu cei din jur.Cum iti afecteaza organele interne cele 6 emotii care te imbolnavescIata care sunt cele mai importante emotii negative care dauneaza organismului si ce organe afecteaza fiecare dintre ele:slabeste ficatul in mod semnificativ. Dupa cum stii, bolile hepatice pot fi letale.interioare, dezamagirile afecteaza rinichii si inima. Bolile cardiovasculare care se dezvolta in acest fel sunt, de asemenea, fatale., asemenea traumei interioare, slabeste rinichii.are un impact major asupra stomacului, generand dureri severe, dar afecteaza, totodata, si splina., durerea sufleteasca afecteaza plamanii, antrenand dificultati de respiratie. Atunci cand suntem tristi, organismul oboseste mult mai usor. Tot tristetea se face vinovata si de instalarea depresiei.slabeste creierul si inima. Stim, in zilele noastre, evitarea stresului este o misiune imposibila. Totusi, chiar nu este cazul sa ne stresam pentru fiecare lucru nesemnificativ. Stresul cronic afecteaza, la modul general, buna functionare a organismului.Vrem, nu vrem, emotiile ne influenteaza pe toti. De aceea, identificarea emotiilor negative permite un mai bun control al lor. Iar acesta este esential pentru a le impiedica sa aiba un impact nefavorabil asupra sanatatii noastre.Din fericire, sta in puterile noastre sa vedem partile bune sau, dimpotriva, pe cele rele ale lucrurilor. Alegerea ne apartine. Ceea ce simtim este determinat de ceea ce alegem sa vedem – jumatatea plina sau jumatatea goala a paharului. In consecinta, nu gresim prea mult daca spunem ca sta in puterea noastra sa impiedicam instalarea bolilor in organismul nostru.Acum ca stii care sunt cele 6 emotii negative care te imbolnavesc, identifica-le la timp si nu le lasa sa-ti altereze sanatatea! La nevoie, apeleaza la ajutor de specialitate, pe care il vei gasi in cabinetele de terapie.