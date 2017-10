Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.

Darius avea doar noua luni si era cea mai mare bucurie a parintilor. Intr-o noapte micutul a facut febra mare , asa ca mama l-a dus de urgenta la spital. Medicii, concentrati pe ceea ce parea o simpla raceala, i-au dat un antitermic si i-au prescris un tratament pentru acasa.Elena Bobaru, mama: “Avea febra 40 si jumatate. Nu puteam sa stau acasa. Am plecat la medic sa vedem ce are copilul. S-a uitat si a spus ca are putin rosu in gat, dar nu e nimic grav”.Pe timpul noptii micutului i-a crescut din nou febra si i-au aparut niste pete pe corp, asa ca la 6 dimineata parintii ingrijorati l-au adus din nou la spital. A fost, insa, prea tarziu. Mama bebelusului nu intelege de ce medicii au trimis-o acasa inca de prima oara, daca micutul era atat de bolnav.“M-am dus si am tinut manutele acelea reci, tot corpul umflat, visiniu, negru. Nu-l recunoasteam, parca nu era copilul meu. M-am dus cu hainutele sa ma interneze si la urma am venit numai cu hainutele, copilul a murit acolo”, povesteste mama.Costel Bobaru, tata: “Ii acuz ca seara mi-au spus ca are numai rosu in gat si dimineata aud ca are un virus puternic. Eu nu inteleg daca era copilul foarte bolnav de ce nu l-a internat”.Abia dupa autopsie parintii au aflat ca micutul avea o malformatie cardiaca nedepistata nici macar dupa analizele din timpul sarcinii. Din aceasta cauza, bebelusul a facut o forma grava de pneumonie,care a dus la prabusirea sistemelor de aparare a organismului. Specialistii nici n-au banuit ca micutul suferea de asa ceva.“Avea o malformatie congenitala de cord care si ea a contribuit la tristul si nefastul caz”, a precizat dr. Mihai Gafencu, purtator de cuvant Spitalul de Copii Timisoara.Parintii au facut o plangere penala si vor depune si o sesizare la Colegiul Medicilor.