A doua victorie consecutiva pentru U Cluj la handbal masculin, care trece de HC Sibiu cu 30-28. FOTO

U Cluj HC Sibiu 30 28 3

Echipa de handbal masculin a Universitatii Cluj a inregistrat a doua victorie consecutiva din acest sezon, dupa ce a trecut de HC Sibiu, scor 30-28 (15-13), in urma unei partide disputate ieri, 21 octombrie, la Sala Sporturilor ,,Horia Demian".

,,M-am asteptat sa fie un meci dificil si asa a fost. HC Sibiu e o echipa foarte bine inchegata, dar noi prin unitatea grupului am aratat ca putem invinge orice adversar. Imi felicit intreaga echipa pentru daruire si pentru atitudine. Am fost mai uniti, mai concentrati si incep sa fie tot mai putine greseli, mai ales pe finalul meciului. Avem o vacanta binemeritata, de doua saptamani, in care sa ne refacem puterile si sa mergem la Targu-Jiu in speranta unui joc foarte bun", a declarat la finalul patidei Ioan Ani-Senocico, antrenorul Universitatii Cluj.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.