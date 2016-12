La un moment dat femeia si-a dat seama ca este urmarita de cineva, asa ca a incercat sa grabeasca pasul; fara succes insa. In cele din urma individul a incoltit-o intr-un gang si i-a spus sa ii dea tot ce are de valoare asupra ei.Patricia s-a impotrivit si a incercat sa lupte cu agresorul insa, din nefericire, acesta a impuscat-o de sase ori si s-a facut nevazut. Tipetele ei de durere au atras atentia trecatorilor, care au descoperit-o si au sunat imediat la salvare.Cand medicii au ajuns la fata locului, tanara le-a spus un singur lucru: "Lasati-ma pe mine, salvati-mi baietelul nenascut!". Din nefericire Patricia s-a stins inainte de a ajunge la spital.Cu toate acestea doctorii i-au facut cezariana, sperand ca vor salva fatul. Cand i-au deschis abdomenul a avut un soc! Sacul amniotic al micutului era neatins. Ba chiar avea o urma de glont, si se pare ca acesta salvase micutul de la o moarte sigura."Dumnezeu exista! In toata cariera mea nu am vazut asa ceva, in mod normal copilul nu ar fi trebuit sa traiasca!", a spus unul dintre doctori.