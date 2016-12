Sara

De-abia la un an de la intamplarea traumatizanta a gasit puterea pentru a se destainui scriindu-i celui care a violat-o. Iata ce scrie tanara:,,Draga individ! Iti scriu in aceasta seara rece de decembrie, la aproape un an dupa ce ai incercat sa ma violezi, pentru ca e prima oara cand ma simt suficient de puternica sa pun pixul pe foaie.Iti scriu pentru ca in dupa-amiaza asta ne intalnim din nou, doar ca imprejurarile nu sunt aceleasi. Mainile tale erau incatusate, nu imi cuprindeau corpul.Spui ca ce ai facut a durat doar cateva minute, nu ca m-ai inchis in camera pentru 20 de minute, timp in care ai incercat sa ma dezbraci, m-ai izbit de chiuveta si ai incercat sa ma violezi. Ai spus ca erai peste mine pe podea pentru ca mi-a cazut bautura si am alunecat, nu pentru ca dupa ce am reusit sa te imping dintre picioarele mele, m-ai prins si m-ai impins pe podea, tintuindu-ma cu corpul tau. Pentru ca nu tu ai decis sa te opresti. Eu m-am impotrivit. Ochii tai erau negri si te-ai uitat direct in sufletul meu si mi-ai spus ca nu iti pasa ca am spus nu”.Iata ce spune ea despre momentul in care era la tribunal si isi promisese sa il infrunte pe atacator cu orice pret: ,,In momentul ala m-am ridicat si am vorbit pentru fiecare femeie din lume care a suferit din cauza mainilor unui barbat ca tine. L-am infruntat pentru fiecare femeie care merge acasa cu teama”.Sara mai spune si ca motivul pentru care a scris aceste randuri a fost acela ca avea mare nevoie sa se elibereze si sa dea drumul emotiilor puternice pe care le avea referitor la acest eveniment traumatic din viata ei.