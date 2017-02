A murit la varsta de 47 de ani! Nicu Alifantis, lovit la aflarea vestii

Nicu Alifantis

Anuntul disparitiei lui a fost facut de curand, iar vestea l-a intristat pe Nicu Alifantis, cel care il aprecia si credea enorm in potentialul lui."O veste tristă mi-a ajuns astă seară la urechi. A încetat din viață Liviu Nechita. Cine era Liviu Nechita? Un om. Un om talentat, generos, sincer, onest. Ne-am cunoscut prin intermediul lui Marius Matache în 24 octombrie 2014 la Iași, la un concert dat în memoria poetului Dan Giosu, Dumnezeu să-l odihnească, cu care Liviu a fost foarte bun prieten. Cred că ne-am conversat la acea primă și ultimă întâlnire vreo oră, atât. Apoi ne-am despărțit. Eu la București, el la Milano unde trăia. Atât l-am cunoscut, o zi și sincer îi duc deja dorul. Dumnezeu să te-odihnească și să te primescă în brațele Sale, Omule!", au fost cuvintele artistului, conform andreipartos.ro.Liviu Nechita a pus bazele Grupului Folk "Prefix 032" din Iasi, infiintat in anul 1955. In anul 1977, trupa a infiintat primul album, fiind prezent la numeroase festivaluri de muzica folk.