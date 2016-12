A rugat-o sa nu mai faca atata zgomot in timpul sexului, dar nu se astepta la reactia asta

Tuturor ni s-a intamplat sa fim deranjati de vecini. Fie ca este vorba de un comportament nepoliticos sau agresiv sau de muzica pe care o dau la un volum prea mare, aproape oriunde exista relatii tensionate intre vecini. Ce se intampla insa cand nu relatia voastra este cea care creeaza probleme?



Jenna Levine, care este studenta, a decis intr-o buna zi sa scrie un bilet prin care sa-si roage vecina sa nu mai faca atat de mult zgomot in timpul partidelor de sex. „Va rog sa faceti sex in liniste, unii dintre noi incearca sa doarma nu am nevoie sa mi se aminteasca faptul ca sunt singura. Simtiti-va libera sa faceti cata dragoste doriti, dar va rog, faceti-o la un volum mai mic. Va multumesc!”, a scris Jenna pe biletul pe care l-a bagat pe sub usa vecinei, informeaza Indy100.



Totus, studenta nu se astepta sa aiba parte si de un raspuns din partea amatoarei de sex salbatic, cel putin nu de unul scris. Aceasta i-a raspuns:



„Dragii nostri vecini,



Imi pare foarte rau pentru asta. Nu mi-am dat seama cat de zgomotoasa am fost si da, stiu, uneori sexul cu zgomot poate fi foarte incitant, dar se pare ca-i costa pe ceilalti, motiv pentru care imi cer sincera iertare.



Imi pare foarte foarte rau, sper ca asta nu s-a intamplat prea des si multumesc mult pentru incredibilul bilet. Promit sa o fac la nivel sonor mult mai mic. Si hei, nu-ti face griji, nu vei fi singura pentru totdeauna. Persoana potrivita va aparea la momentul potrivit. Eu am fost singura timp de 18 ani, hahaha. Inca o data, imi cer sincera iertare.



Scuze, Camera 338”



In plus, i-a daruit si o ciocolata.







