are motive de bucurie. Ea a anuntat ca este mai fericita ca niciodata si cu tote ca a trecut printr-un divort greu si a avut mult de suferit din cauza sotului ei,, acum se simta implinita. A vrut sa faca ea anuntul.Mihaela Borcea a anuntat ca, prin centrul de evenimente pe care il detine, este co-organizator la concursul de frumusete Miss Universe Romania 2017.„Ne face o deosebita placere sa anuntam parteneriatul incheiat intre locatia noastra si agentia…, in vederea organizarii finalei Miss Universe Romania 2017.Astfel, centrul nostru de evenimente devine gazda oficiala si co-organizator al finalei Miss Universe Romania 2017 ce va trimite in Las Vegas reprezentanta Romaniei pentru finala mondiala din 26 noiembrie – the 66th Miss Universe Competition.Le uram mult succes tuturor participantelor in castingul oficial Preselectiile Miss Universe Romania 2017 si ne pregatim de un eveniment dedicat frumusetii prin care sa readucem impreuna in centrul atentiei valorile estetice, atitudinea si simtul artistic al romancelor, intr-o adevarata celebrare a feminitatii!”, a anuntat Mihaela Borcea.