george

a, barbatul cu, a impresionat o tara intreaga cu povestea lui halucinanta de viata, iar acum si-a scos femeile din viata lui la picnic.Dupa ce s-a relaxat la Bucuresti alaturi Nicoleta, care a fost rasfatata la spa, acum George Chirila a vrut sa se revanseze fata de Mariana, asa ca le-a scos pe amandoua la picnic.”Azi e fara carne. Nu mananc carne. De ce credeti voi ca m-am gandit sa iesim un pic?”, a intrebat George, in timp ce Nicoleta a spus ca s-a gandit sa iasa la aer pentru a se relaxa.La scurt timp dupa ce femeile au aranjat locul in care si-au dorit sa se relaxeze, George le-a pus sa mediteze, sa se gandeasca la viata lor.”Prin ceea ce am facut noi, ne-am deschis oamenilor. De aici, universul nostru e un alt univers. Noi am facut un pas catre oameni. Le-am permis lor sa intre in universul nostru, iar acum am venit noi in universul lor. Stiti ca eu pot gandi oricum, si luminos si in intuneric.”, a mai spus George.De asemenea, el a lansat ideea de a avea o a treia sotie.”Eu nu mi-am gandit viitorul catre o a treia femeie, insa toti spun asta. Stiti ca la inceput ne intalneam noi si discutam despre femeile care pofteau la mine. Cand ne-am casatorit, eu am devenit stapan pe trupurile voastre, voi pe al meu. E o realitate. Important este sa va situati catre un alt punct de vedere. Sa vedeti un alt punct de vedere. Eu am fost surprins cand Petru a vrut sa dea un interviu. Ce n-a reusit Cristian Andrei, a iesit acum. El are o vointa foarte mare, a slabit 20 de kilograme.”, a mai spus el.”Oamenii au intrat in vietile noastre, au schimbat ceva si vor mai schimba. Noi schimbam ceva in gandurile lor.Curios sa afle ce gandesc femeile din viata lui, George le-a intrebat ce le-a adus fericire in ultima perioada.”O mare bucurie a fost la criosauna, imi doream foarte mult sa ajung acolo si s-a intamplat cand ma asteptam cel mai putin.”, a spus Nicoleta atunci cand a fost intrebata ce i-a adus fericire in ultima perioada.De cealalta parte, Mariana a marturisit ca isi doreste ca copiii ei sa schimbe lumea.”Nu trebuie sa ramanem cu emotii negative si nici pozitive, pentru ca toate trec”, a spus Nicoleta.