Accident cu victime intr-o localitate din Cluj, chiar de Craciun. FOTO-VIDEO

Accident la Catcau

In loc sa ajunga acasa in ziua de Craciun, au ajuns la spital. Este vorba de cinci persoane din localitatea Fodora (Salaj), care duminica seara au fost implicate intr-un accident rutier la iesire din localiatea Catcau, pe DN1C.

Cele cinci persoane, doi barbati si trei femei cu varste cuprinse intre 23 si 56 de ani se deplasau cu un autoturism Skoda pe directia Dej - Baia Mare. Pe o ninsoare abundenta si un carosabil acoperit cu zapada, intre localitatile Catcau si Capalna, soferul a pierdut controlul asupra autoturismului, a parasit soseaua, s-a izbit de un mal de pamant dupa care s-a rostogolit de trei ori pe campul din apropierea drumului.

Daca ocupantii din fata au scapat cu rani usoare datorita centurilor de siguranta, cei trei aflati pe bancheta din spate au avut noroc extrem de mare ca nu au fost proiectati inafara autoturismului, avand in vedere ca luneta si geamurile acestuia s-au spart la impactul cu solul. In urma apelului la 112, la fata locului s-au deplasat de urgenta doua ambulante, una cu medic si una SMURD, dar si o autospeciala de descarcerare a pompierilor din Dej. Din fericire, victimele au reusit sa iasa singure din autoturism, patru dintre ele fiind transportate la spital, in timp ce o femeie a refuzat ingrijirile medicale. Politistii de la rutiera au efectuat cercetari la fata locului pentru a afla cu exactitate care a fost cauza accidentului, dar din primele informatii se pare ca a fost vorba de neadaptarea vitezei la conditiile de drum,arata dejeanul.ro