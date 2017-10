Accident cumplit in Galati: Doi tineri au murit, iar altul este in stare critica

accident 1

Masina in care se aflau cei trei tineri, cu varste cuprinse intre 17 si 25 de ani, a intrat in coliziune cu un cap de podet.In urma impactului, toti cei aflati in autoturism au fost aruncati din masina. Tinerii au fost transportati la spitalul din Barlad. Ulterior, doi dintre tineri au decedat, iar cel de-al treilea este in stare grava.Conform monitoruldegalati.ro, politistii efectueaza cercetari pentru a se stabili conditiile in care s-a produs accidentul rutier, pana in acest moment nefiind clar care dintre tineri se afla la volan.