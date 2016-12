Accident de circulatie la intrare in Buzau. O tanara din Focsani a murit in chinuri cumplite

accident

Ina fost implicat un autoturism Audi A4, cu care cei cinci focsaneni se intorceau de la Campina, acolo unde soferul este elev al Scolii de Subofiteri de Politie „Vasile Lascar”. Din motive inca necunoscute, conducatorul auto, in varsta de 21 de ani, a intrat in parapetul metalic, la urcare pe pasarela din Bariera Ploiesti.Masina a fost strapunsa de bucata din metal, pe traiectoria ei aflandu-se o tanara de pe bancheta din spate, in varsta de 18 ani. Fata a decedat pe loc, in timp ce alti doi tineri, frate si sora, de 19 si 21 de ani, soferul si o alta pasagera, de 18 ani au fost raniti.