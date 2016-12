Accident la Opera Maghiara. A pierdut controlul volanului si s-a izbit de copacii de pe malul Somesului FOTO

Accident Opera Maghiara

Un grav accident de circulatie a avut loc in urma cu putin timp, in zona Operei Maghiare din Cluj-Napoca. Din cate se pare, soferul unui autoturism Skoda Octavia a pierdut controlul volanului si a intrat in copacii de pe malul Somesului.



Pana la aceasta ora nu se cunoaste daca accidentul a produs victime. Vom reveni cu detalii.

Sursa foto: Timis Balazsy Florian