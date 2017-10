Accident mortal Mera

O persoana si-a pierdut viata iar alta este grav ranita dupa ce o autospeciala incarcata cu ciment si o masina s-au ciocnit, vineri dupa-amiaza, in afara localitatii clujene Mera. Autospeciala a luat foc.

Un barbat a murit si un altul a fost ranit in urma ciocnirii dintre o autoutilitara incarcata cu ciment si o masina pe DN1F, in afara localitatii Mera, pe drumul ce leaga Zalau de Cluj-Napoca. „Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca din cauza unei coliziuni dintre o autospeciala (incarcata cu un ciment special) si un autoturism, circulatia rutiera pe DN1F (E81) se desfasoara ingreunat, pe un fir alternativ, la km 15+100 de metri, intre localitatile Mera si Nadaselu, in judetul Cluj. In urma impactului, autoutilitara a luat foc.

Pompierii sunt prezenti la fata locului si actioneaza pentru lichidarea incendiului", anunta Politia Romana. Potrivit purtatorului de cuvant al IPJ Cluj, Carmen Jucan, conducatorul masinii a patruns pe sensul opus si a intrat in coliziune cu autoutilitara, iar coliziunea a dus la decesul conducatorului autoturismului si incendierea autoutilitarei. Soferul acesteia a fost transportat la UPU 1 Cluj-Napoca pentru ingrijiri medicale. Reprezentantii ISU Cluj au intervenit cu patru autospeciale, scrie news.ro.

Video: Ionut Petrisor, someseanul.ro

