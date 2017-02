Accident mortal pe DN1, in afara localitatii Morlaca. A pierdut controlul masinii si a intrat sub un TIR

Accident

Un grav accident de circulatie a avut loc in cursul acestei dimineti, soferul uneia dintre masinile implicate decedand. Conform primelor informatii, in jurul orei 09:30, conducatorul unui autoturism care se deplasa pe DN1, in afara localitatii Morlaca, avand directia Cluj-Napoca - Oradea, intr-o curba la dreapta ar fi pierdut controlul asupra directiei de deplasare, intrand astfel pe sensul opus de mers unde a intrat in coliziune cu un autotren.

In urma impactului, conducatorul autoturismului, un barbat de 63 de ani, din judetul Harghita, a decedat.

Politistii cerceteaza locul producerii accidentului, traficul in zona fiind intrerupt.