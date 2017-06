Actiuni de informare desfasurate de politistii de la Imigrari in universitatile clujene

Politia de Imigrari

Politistii Serviciului pentru Imigrari al judetului Cluj au fost prezenti in universitati, desfasurand activitati in cadrul campaniei de informare a strainilor aflati la studii cu privire la conditiile in care pot desfasura activitati lucrative pe teritoriul Romaniei. Campania a avut ca scop prevenirea si combaterea muncii nedeclarate a strainilor si constientizarea riscurilor la care se expun in situatia nerespectarii prevederilor legale.

In perioada 06-10 iunie, politistii de imigrari au derulat o campanie de informare a strainilor aflati la studii pe teritoriul Romaniei cu privire la conditiile in care pot fi prestate activitatile lucrative pe teritoriul national, precum si in ceea ce priveste drepturile si obligatiile ce le revin in calitate de angajati.

Astfel, poliţiştii Inspectoratului General pentru Imigrari - Serviciul pentru Imigrari al judeţului Cluj, cu sprijinul reprezentantilor instituţiilor de invaţamant din municipiul Cluj-Napoca (Universitatea de Medicina şi Farmacie "I. Haţieganu", Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicina Veterinara, Universitatea Tehnica şi Universitatea Babeş-Bolyai), au desfaşurat activitati de informare a strainilor aflaţi la studii in cadrul universitatilor.

In acest sens, cetaţenii straini prezenţi la activitate au fost informaţi despre condiţiile in care pot presta activitaţi lucrative pe teritoriul ţarii noastre, in ceeea ce priveşte drepturile şi obligaţiile ce le revin in calitate de angajaţi şi conştientizarea riscurilor la care se expun in situaţia desfaşurarii activitaţilor lucrative fara forme legale.

La activitati au fost prezenti şi inspectori din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munca Cluj.

Cadrul şi condiţiile in care studenţii cetaţeni straini proveniţi din state terţe, non-UE, pot derula activitaţi lucrative pe teritoriul statului roman sunt stabilite de O.G nr. 25/2014 privind incadrarea in munca şi detaşarea strainilor pe teritoriul Romaniei, respectiv de O.U.G nr. 194/2002 privind regimul strainilor in Romania.

Potrivit legislaţiei in vigoare, strainii titulari ai dreptului de şedere temporara pentru studii pot fi incadrati in munca pe teritoriul Romaniei fara aviz de angajare, numai cu contract individual de munca cu timp parţial cu durata muncii de maximum 4 ore pe zi. Astfel, strainii carora li s-a acordat dreptul de şedere in scop de studii pot lucra pentru a-şi completa mijloacele de intreţinere numai cu program redus.

In situaţia incadrarii in munca a unui strain, titular al unui drept de şedere temporara pentru studii, angajatorul are obligaţia de a comunica Inspectoratului General pentru Imigrari, in cel mult 10 zile de la data inceperii activitaţii acestuia pe teritoriul Romaniei, copia contractului individual de munca precum şi a permisului de şedere temporara valabil aparţinand strainului.

Totodata, angajatorul are obligaţia de a comunica Inspectoratului General pentru Imigrari, in termen de 10 zile, modificarea sau incetarea contractului individual de munca incheiat cu strainul.

Nerespectarea de catre angajator a acestor obligaţii atrage raspunderea sa contravenţionala, fapta fiind sancţionata cu amenda de la 1.500 lei la 3.000 lei.

Potrivit prevederilor O.U.G nr. 194/2002 privind regimul strainilor in Romania, pe durata şederii in Romania, strainii sunt obligaţi sa declare la formaţiunea teritoriala a Inspectoratului General pentru Imigrari care le-a acordat dreptul de şedere, in termen de 30 de zile, orice modificare intervenita in legatura cu angajarea lor in munca, nerespectarea acestei obligaţii atragand aplicarea unei amenzi contravenţionale in valoare de la 100 la 500 de lei.

Pot solicita prelungirea dreptului de şedere temporara in scop de munca in condiţiile legii şi cu prezentarea copiei avizului de angajare eliberat in condiţiile legislaţiei speciale privind incadrarea in munca şi detaşarea strainilor pe teritoriul Romaniei, fara obligativitatea obţinerii unei vize de lunga şedere pentru angajare in munca, strainii, titulari ai unui drept de şedere temporara pentru studii, care solicita prelungirea dreptului de şedere in scop de munca dupa finalizarea studiilor.

In acord cu prevederile O.G nr. 25/2014 privind incadrarea in munca şi detaşarea strainilor pe teritoriul Romaniei, primirea la munca pe teritoriul Romaniei a unui strain fara aviz de angajare sau de detaşare, cu sau fara contract individual de munca incheiat in forma scrisa precum şi primirea la munca pe teritoriul Romaniei a unui strain cu şedere ilegala, cu sau fara contract individual de munca incheiat in forma scrisa constituie contravenţii şi se sancţioneaza cu amenda de la 10.000 lei la 20.000 lei, pentru fiecare persoana identificata.