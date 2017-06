Actrita Rona Hartner: ”Mi-a fost frica. Am fugit...”

Rona Hartner

Stabilita lade 20 ani,a hotarat sa faca unpentru siguranta ei. Dupade anul trecut, actrita a vandut casa si s-a mutat pe. Noua locuinta a fost aleasa de fiica ei, Sumayla."Da, m-am mutat din Paris vara aceasta. Voiam sa plec de-acolo neaparat, nu ma mai atragea deloc. In ultimul an, dupa atentate, a fost foarte greu pentru noi. Daca mergi pe strada, printre soldati care sunt armati pana-n dinti, ai sentimentul ca esti sub asediu, nu ca esti in Paris, Capitala Libertatii. Mi s-a propus sa facem un centru artistic crestin pe Coasta de Azur si atunci am avut ocazia sa vizitez case. Cu fiica mea am ales casa. Ea mi-a spus «mami, cumparam casa asta, imi place», si am cumparat-o. M-am mutat in doua saptamani, iar micuta s-a acomodat imediat", a declarat, pentru Click!, actrita Rona Hartner.