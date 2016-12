Acuzatii grave pentru SRI, in cazul Sevil Shhaideh

”O simpla privire aruncata asupra dezvaluirilor despre sotul lui Sevil Shhaideh din ultimele zile e suficienta pentru a sesiza:1) Caracterul de campanie comandata pentru a crea presiune asupra lui Liviu Dragnea, asupra lui Sevil Shhaideh, dar si pentru a da argumente publice refuzului prezidential de a o desemna.2) Imaginea tintita de aceasta campanie e cea din interventiile lui Traian Basescu de pe facebook.Sevil Shhaideh nu poate fi premier, deoarece sotul e un admirator al dictatorului Assad, care Assad, vorba unui lider PMP, e raspunzator de tot ce se intimpla rau pe intreaga planeta.La o adica, sotul poate fi chiar agent sub acoperire al serviciilor secrete siriene.Ce mai incolo si incoace!Din cauza sotului, desemnarea lui Sevill ca premier e un atentat la siguranta nationala.Pentru implicarea Binomului in viata politica a tarii apelul la dosarul de siguranta nationala in locul dosarului penal e o premiera. In mod obisnuit, SRI se implica prin intermediul DNA. Liviu Dragnea a luat Binomul SRI-DNA prin surprindere.Dosar penal nu se putea face asa, cit ai clipi, fara fezandarea victimei de presa Binomului.S-a trecut la facerea unui Dosar de siguranta nationala”, a spus Ion Cristoiu, potrivit Evz.ro.Daca va fi desemnata de presedintele Iohhanis, Romania va avea pentru prima data, la carma Guvernului, un prim-ministru femeie care apartine unei minoritati.Dupa ce seful statului va face anuntul privind candidatul la postul de prim-ministru, acesta are la dispozitie 10 zile sa-si stabileasca echipa in Parlament si sa vina in fata Parlamentului pentru votul de incredere.