Constructorulul parkingu ului de pe Mehedinti a abandonat lucrarile

Manasturenii pot sa isi ia adio, cel putin pentru moment, de la parking-ul de pe strazile Mehedinti si Negoiu, dupa ce antreprenorul general si-a ridicat in cursul acestei dimineti utilajele si s-a decis sa abandoneze santierul. Primarul Emil Boc amenintase in cursul acestui an ca daca lucrarile nu vor fi finalizate pana la finele lui 2016 va rezilia contractul, astfel incat, cel mai probabil, societatea responsabila n-a mai asteptat implinirea termenului si a recunoscut, tacit, ca parking-ul nu se va mai realiza.

La finele anului 2012, asocierea formata din fimele Construdava SRL şi ICCO Emerg SRL castigau licitatia organizata de catre unicipalitate pentru constructia parcarii supraetajate, valoarea lucrarilor fiind estimata la 6,5 mlioane de lei, insa demararea lucrarilor s-a lasat asteptata mai bine de un an. Imediat dupa demararea lucrarilor, mai precis in 2014, Construdava intra in insolventa, astfel incat temenul preconizat initial nu avea cum sa fie indeplinit.



La finele lunii iunie a acestui an, adica la mai bine de patru ani de la atribuirea licitatiei, municipalitatea, prin vocea primarului Emil Boc, anunta un nou termen de finaliare, si anume data de 31 decembrie 2016, in caz contrar urmand sa fie reziliat contractul. „Acest parking trebuia sa fie gata in august 2015, dar datorita problemelor de insolvenţa ale firmei, nu a fost terminat la timp. Avem contractul de reziliere pe masa, dar am discutat cu constructorul posibilitatea de a termina totuşi acest parking. E vorba de un parking cu 376 de locuri, atat de necesare Manaşturului. Dupa ultimele discuţii pe care le-am avut, am stabilit un nou grafic de lucrari cu termen de finalizare pe 31 decembrie 2016. O noua licitaţie ar prelungi semnificativ finalizarea lucrarilor, de aceea optez in primul rand pentru varianta finalizarii lui cu firma de construcţii actuala, pana la data de 31 decembrie a.c. Totuşi, daca graficul saptamanal şi lunar prezentat de firma de construcţii nu va fi respectat, voi proceda la rezilierea contractului, cu toate consecinţele legate de intarzierea finalizarii acestuia", anunta Emil Boc, citat de ZiuadeCj.ro

Parking-ul de pe Mehedinti/Negoiu ramane astfel o cicatrice pe fata Manasturului si a Clujului in general, aratand incapacitatea municipaitatii de a-si selecta firmele cu care colaboreaza in atribuirea operelor publice si ineficienta in gestionarea relatiei public-privat.