Adrian Patrut, reputatul cercetator al fenomenelor din Padurea Baciu: Man in Black Exista

Padurea Baciu foto ortodoxinfo

Cu toate ca exista un interes subtantial pentru fenomenul de tip OZN sau paranormal, mai ales pentru cele ce se intampla in Padurea Baciu, o afirmatie socanta a reputatului cercetator clujean Adrian Patrut a trecut efectiv neobservata.

Acesta sustine, nici mai mult nici mai putin, ca indivizi de tipul „man in black" nu numai ca exista, dar au si vizitat un alt clujean la domiciliu si in plus i-au facut cadouri costisitoare. Desi din alte evenimente de genul din lume, s-a dedus ca indivizii imbracati in negru lucreaza sa stearga orice dovezi ale aparitiilor extraterestre, cei ce l-au vizitat pe Alexandru Sift, mentorul lui Patrut, nu numai ca l-au incurajat pe acesta, dar i-au oferit cadou aparatura extrem de scumpa si prohibita pentru acele vremuri de inainte de 1989.

Dar sa vedem ce spune acesta in interviul acordat unei reviste bucurestene: „Reporter: Despre ce fel de vizite ciudate vor­biţi? Adrian Patrut: Greu de spus. Ele au fost confir­mate într-un fel de vecini... Ar fi acea poveste cu oamenii în negru - men in black, aşa cum sunt numiţi ei în filme. Ei l-au încurajat să plece din ţară şi l-au dotat pe Sift, ca să-şi continue cercetările, cu o aparatură de care România nu dis­punea la acea vreme: aparate foto de ulti­mă generaţie, in­clu­siv în infraroşu. Şi pe care a trebuit apoi să le vândă, pentru că n-avea din ce trăi" spune clujeanul in interviul aparut in Formula As. Tot acesta mai sustine ca Sift si-a perdut serviciul din cauza „man in black", fapt care l-a facut sa se izoleze de toata lumea si sa-si opreasca cercetarile asupra Padurii Baciu. Cu adevarat dubios este ca la moartea sa, rude binevoitoare sau probabil bine sfatuite, au dus arhiva inestimabila a acestuia la un punct de colectare a deseurilor, facand sa se piarda astfel documente si fotografii de o valoare inestimabila. Restul interviului il puteti citi aici.

Cristian Droanta

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.