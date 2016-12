Afaceristul Calin Stoia, achitat in dosarul ”Number One”

Calin Stoia

Omul de afaceri Calin Stoia, actionar la Brantner Veres SA, a fost achitat de catre magistratii Tribunalului Cluj, in dosarul in care acesta a fost trimis in judecata pentru trafic de influenta, intr-un dosar rejudecat, arata Gazeta de Cluj.

Calin Stoia a fost acuzat de faptul ca ar fi promis ca intervine pe langa persoane cu functii foarte inalte in Statul Roman, pentru ca acesta sa aprobe plata unei sume de un milion de euro, din fondul de urgenta al Guvernului. Interceptarea, care este o proba la dosar, a fost facuta in timp ce procurorii DNA efectuau urmarirea penala in cazul lui Sorin Apostu.

Calin Stoia, prietenul lui Apostu, ii spunea unui apropiat, Ion Bujorel Bold, ca pentru suma de 100.000 de euro, comisionul de zece la suta, nu se da jos din pat si ca ar putea interveni la "Number One" sau la alti prieteni influenti pentru rezolvarea acestei cereri.

Calin Stoia in stenogramele DNA

Stoia Calin Mihai: Hai zi cumetre.

BOLD ION BUJOREL.: Fii atent cum e treaba, deci e totul OK, legal, frumos, e adresa facuta de prefect presedintelui Consiliului Judetean, intelegi? E lucrarea din 2009 la niste drumuri, cand au fost calamitatile alea, intelegi?

S.C.M.: Da.

B.: Și de, oamenii au un milion de euro de recuperat, si acuma, in prima transa, e facut scrisoarea de astia, ti-am zis..

S.C.M.: De firma care o facut lucrarile?

B.: Da, dar pe primarie, e facuta adresa pe primaria respectiva.

S.C.M.: Deci primaria o avut contract, firma respectiva cu primaria.

B.: Da, deci nu apare firma, stii? Doar primaria apare.

S.C.M.: Am inteles.

B.: intelegi? si in prima transa ar fi vrut 500.000 euro, 540.000...

S.C.M.: Stai putin, e foarte important cine trebuie sa plateasca banii astia. Primaria care trebuie sa-i primeasca de unde?

B.: De la Guvern.

S.C.M.: De la Guvern ce? De la Fondul de rezerva?

B.: Da, Fondul de rezerva.

S.C.M.: Ala-i la dispozitia primului ministru.

B.: Da, pai asta ti-am zis, ca ala merge...

S.C.M.: si de ce nu-i da?

B.: Pai se face o lista acuma, ca de aia e urgenta, cica se face o lista acuma in care sa se dea la mai multi si stii cum e, care intra pe lista. Asta ne trebuie.

S.C.M: Nu, ca in momentul in care s-a angajat lucrarea, ea trebuie sa fie bugetata.

B: Ei, e din 2009, iti dai seama. Și nu si-au luat astia banii. Și sunt in cap. Deci sunt in cap ca intra in toate c... urile acuma, cu banci, cu toate prostiile si sunt disperati.

S.C.M.: Mai frate, iti spun sincer si sa nu ma intelegi gresit, dar suma e prea mica ca sa pot sa declansez o chestie de genul asta, ba, haide, dati-le la aia un milion de euro. intelegi? Adica eu am niste mecanisme prin care pot sa declansez o operatiune de genul asta, dar toate astea au niste costuri.

B.: Pai normal ca oamenii...

S.C.M.: is oameni seriosi, daca spun ajutati-ma si pe mine sa ia ala un milion ...pentru o suta de mii nu ma dau jos din pat.

B.: Da, da, atunci da, prima transa e de 500 mii, urmatoarea e de 500, intelegi?

S.C.M.: inteleg, de asta incerc sa-ti spun, ca sa ajungi acolo, in preajma lui number one, trebuie sa ajungi prin niste oameni care au si ei anumite valori, intelegi? si asta vine si spune, ce-mi iese mie la afacerea asta? O suta de mii? Sau 50 mii cum zici tu? Pai pentru 50 mii nu ma dau jos din pat, frate.

B.: Da.

S.C.M.: Cam asa functioneaza. Adica afacerea trebuie sa fie suficient de interesanta ca sa-i ...

B.: Dar normal, e normal. Deci nu e pe ochi frumosi.

S.C.M.: Am inteles. Dar sunt niste costuri, asta incerc eu sa-ti explic tie, ca-s niste sume la care baietii care-i stiu eu, care pot sa influenteze chestia asta nu se deranjeaza.

B.: Da, asta e.

S.C.M.: Eu o sa pun o intrebare. Ca sa nu, asa de dragul tau, da eu cunosc fenomenul foarte bine.

B.: Pai da, bine, pune o intrebare si zi, ma frate care ar fi costul, stii?

S.C.M.: Cum?

B: Pune-i o intrebare si zi bai care ar fi costul. Ca sa stim.

S.C.M.: iti spun acuma, 10% e intotdeauna. Asta-i costul. Neinteligibil

B.: Da, un 10% asta e, dar no, stiu eu, nu e o problema, dar problema ............"



