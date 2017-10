Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.

Ioneci Maria, din judetul Arges, Tudor Butnariu, din Bucuresti, Diaconu Israel, din Dambovita si multi alti cititori din intreaga tara, ne scriu ca detin unul sau mai multe librete CEC, de cate 5.000 de lei (este vorba de celebrele librete, care participau la extragerile periodice, pentru castigarea autoturismelor Dacia) si ne intreaba daca mai au vreo sansa sa-si recupereze acesti bani.Trebuie precizat ca este vorba de trei categorii de librete CEC: cele de 70.000 de lei- pretul unui autoturism Dacia, inainte de 1990 (detinatorii asteptau sa le vina randul pentru a-si ridica masina); libretele de 5.000 de lei, cu care se putea castiga o masina Dacia, la extragerile periodice efectuate de CEC; libretele de economii, de diferite valori, cu dobanda acordata de CEC la vremea respectiva.Pentru cele de 70.000 lei, titluri de statIn legatura cu acest subiect, avocatul Adrian Cuculis a declarat: In ultimii ani, disputa cu aceste carnete a fost si este una acerba. Pe de-o parte, discutam despre carnetele CEC- Dacia, prin care populatia, pana in 1993, a depus banii, in vederea achizitionarii de autoturisme. De cealalata parte, discutam despre carnetele CEC, pentru economisire. Pentru carnetele tip- Dacia, de 70.000 de lei, se poate merge, conform legislatiei, direct in instanta, pentru a obtine despagubirile, care, in urma actualizarii, se ridica la aproximativ 20.000 de lei noi, dar nu se acorda cash, ci in titluri de stat. Detalii, in Legea nr. 19, din 4 martie 2016”.Pentru cele de 5.000 lei, actiuni in instantaPentru carnetele CEC de diferite valori, cu dobanzi, ca si pentru cele de 5.000 de lei, cu castiguri in autoturisme, avocatul Adrian Cuculis precizeaza ca leguitorul nu a conceput o lege nationala, prin care sa fie restituite aceste sume. “Insa, Curtea Europeana a Drepturilor Omului a constatat ca deponentii sunt titulari de cont si, ca urmare, sunt indreptatiti sa obtina restituirea sumelor. Prin urmare, atata vreme cat statul s-a folosit de toti acesti bani, este normal ca ei sa fie restituiti celor indreptatiti, la o valoare actualizata cu rata inflatiei, iar pentru carnetele de economii cu dobanda, sa fie calculata si dobanda respectiva. Ii sfatuiesc pe cei interesati sa contacteze un avocat, deoarece se poate introduce o actiune judiciara, avand ca scop restituirea contravalorii respectivelor librete, existand precedent judiciar in acest sens”- spune av. CuculisPotrivit Legii nr. 19, din 4 martie 2016, privind aprobarea OG nr. 19/2014 pentru completarea OUG nr. 156/2007, “pentru persoanele fizice care au constituit depozite la C.E.C. – S.A. pentru achizitionarea de autoturisme, iar dupa data de 22 decembrie 1989, le-au transferat in conturile B.R.D. – S.A. si nu prezinta documentele doveditoare, care sa ateste data constituirii depozitului la C.E.C. – S.A. si care vor beneficia de despagubire, dupa intrarea in vigoare a prezentei legi, calculul despagubirii se va face de la data transferului la B.R.D. – S.A, pana la data de 30 septembrie 2015″.sursa:libertatea