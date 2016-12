ALERTA METEO! Viscol si ninsori in mai multe judete, in urmatoarele ore

ninsoare 1

au emis, in aceasta dimineata, mai multe noi atentionaridesi, valabile in urmatoarele ore, in mai multe regiuni din Romania.Este vorba despre zona de munte a judetelor Caras-Severin, Buzau, Prahova, Arges si Dambovita.Potrivit meteorologilor, pana la ora 14:00, in zona de munte a judetului Caras-Severin, la peste 1.700 metri altitudine se vor semnala intensificari ale vantului care la rafala vor atinge si depasi viteze de 80-90 km/h, iar izolat ninsoare.De asemenea, pana la ora 13:00, in judetele Buzau, Prahova, Arges si Dambovita, se vor semnala intensificari ale vantului cu viteze de peste 70 km/h, iar la peste 1.700 de metri rafalele vor depasi 80 — 90 km/h. In aceste zone, temporar va fi ninsoare slaba viscolita.Pana la ora 11:25, zona de campie a judetului Satu Mare se afla sub Cod galben de polei, iar in judetul Mehedinti, pana la ora 11:00, se vor semnala intensificari ale vantului ce vor depasi la rafala 55-60 km/h.