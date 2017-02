Alin Tise ar vrea la sefia PNL

Alin Tise

Alin Tise, presedintele CJ Cluj si vicepresedinte al PNL, a anuntat ca va candida pentru o functie de conducere la varful partidului, posibil si pentru cea de presedinte, considerand ca „vremea celor care ajung sa conduca partide prin combinatii si manipulari a incetat", arata Mediafax.

Alin Tise a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca filiala clujeana a PNL este indreptatita si poate emite pretentii chiar la functia de presedinte al partidului, fiind o echipa care poate ajuta formatiunea.

„Luni va fi Birou Permanent National al PNL si se va discuta despre convocarea unei Conventii Nationale unde sa aiba loc alegeri, cel mai probabil la sfarsitul lunii mai, inceputul lunii iunie. Vor fi mai multe candidaturi din partea PNL Cluj pentru functii la varful partidului si eu, personal, voi candida pentru una dintre functiile de varf, e posibil si pentru cea de presedinte al PNL. Cred ca, dincolo de persoane, ar trebui sa discutam despre principii si despre o echipa care poate ajuta acest partid. In ceea ce priveste experienta profesionala, rezultatele politice si electorale, in ultimele cicluri electorale, PNL Cluj este indreptatita si poate emite pretentii chiar la functia de presedinte de organizatie nationala. Consider ca vremea celor care ajung sa conduca partide prin combinatii, prin grupari si manipulari facute in randul membrilor, a incetat", a spus Tise.

Potrivit acestuia, daca PNL nu va alege oameni credibili care sa aiba si voturi in spate va esua.

„Indiferent despre ce persoana vorbim, va trebui sa fie legitimata de votul oamenilor, fie prin votul la nivel local, fie la parlamentare, o persoana care sa aiba aceasta legitimitate si cred ca doar o persoana care are un astfel de bagaj in spate si care si ea in sine sa fie credibila poate ajuta partidul. PNL Cluj poate avea candidati de la nivelul de jos pana la cel de varf", a spus vicepresedintele PNL.

Intrebat despre o posibila candidatura a lui Dacian Ciolos la sefia PNL, Alin Tise a raspuns ca nu are cunostinta despre acest lucru.