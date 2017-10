Amalia Enache, in DOLIU: ”Am pierdut unul dintre cei mai dragi prieteni”

Amalia Enache

este in. La scurt timp dupa ce s-a aflat de moartea, aceasta a facut public un mesaj sfasietor.”Am pierdut unul dintre cei mai dragi prieteni, pe Printesa Marina Sturdza. Dar mai ales Romania pierde una putinele sale figuri cu adevarat aristocratice. Nobletea Marinei nu tinea de titlu, ci de sufletul ei, de eleganta faptelor si a intregii sale prezente. Scotea din mine tot ce putea fi mai bun. Vedea la oameni ce ei inca nici nu stiau ca pot fi. Si contribuia ca ei sa fie in varianta lor cea mai buna cu putinta. Nu am cunoscut om mai elegant, in fapte, cuvinte si prezenta. Stia sa tina o prietenie vie mereu, indiferent de distante. O sa o iubesc pentru eternitate!”, a scris ea pe contul personal de socializare.