philipp plein3

Andreea Sasu s-a intors la pieptul lui Philipp Plein, desi spunea ca nu se mai vede avand un viitor alaturi de el. Impacarea celor doi nu i-a fost deloc pe plac lui Morgan Osman, femeia cu care celebrul designer o inlocuise pe romanca, asa ca nu a reactionat deloc bine la aflarea vestii.In cele trei zile in care Andreea Sasu a revenit la Philipp Plein, fosta amanta a acestuia a ”bombardat-o” pe bruneta cu mesaje ofensatoare, incercand sa-i starneasca furia.”Ratato! Inceteaza sa mai fii ca mine” / ”Eu am facut demult poza acolo! Bum!” sau ”Spune-i barbatului tau sa inceteze sa ma mai sune pentru ca daca ii raspund o sa te trimita acasa atat de repede...” - sunt doar o parte dintre mesajele cu care Morgan a tachinat-o pe Andreea Sasu in cele cateva zile de cand aceasta a inlocuit-o in viata celebrului designer.In cele trei zile in care Andreea Sasu a revenit la Philipp Plein, fosta amanta a acestuia a ”bombardat-o” pe bruneta cu mesaje ofensatoare, incercand sa-i starneasca furia.”Ratato! Inceteaza sa mai fii ca mine” / ”Eu am facut demult poza acolo! Bum!” sau ”Spune-i barbatului tau sa inceteze sa ma mai sune pentru ca daca ii raspund o sa te trimita acasa atat de repede...” - sunt doar o parte dintre mesajele cu care Morgan a tachinat-o pe Andreea Sasu in cele cateva zile de cand aceasta a inlocuit-o in viata celebrului designer.Morgan nu s-a lasat si a tinut sa clarifice lucrurile: ”Ba m-ai sunat!””Fa-ti o favoare si stai departe de Instagram”, a taxat-o, pentru ultima data, Plein pe fosta amanta."El mi-a spus ca esti scarboasa"Morgan a tinut, insa, sa-si exprime frustrarea pentru ca a fost parasita pentru o alta femeie: ”Viata ta alaturi de femei e o gluma!”.”Ai grija de tine”, a venit mesajul expeditiv primit din partea lui Plein. Cele cateva cuvintele au dezlantuit, insa, "jihadul" la adresa Andreei Sasu din partea lui Morgan: ”Mereu am grija de mine, nu am nevoie de tine ca ratata aia. Premiul pentru cea mai mare ratata merge la Andreea, i-am furat barbatul atat de usor. Hahahahaha. A fost atat de amuzant sa vad cat de usor ai lasat-o pentru mine, intr-o singura zi. O fata patetica, fara identitate, urmarindu-te pe tine peste tot in viata. Cine ar vrea sa traiasca o viata atat de ingrozitoare?! Nimeni, de-asta s-a intors. Spune-i sa inceteze sa ma mai copieze. Stiu ca sunt cool, dar scumpo, mai odihneste-te, o sa postez mai mult pe Instagram. Nu-ti face griji”.Cand a vazut mesajele pline de rautate si jigniri, romanca nu a mai suportat si a intervenit imediat, incercand sa se apere de femeia care-i furase barbatul: ”Nu te copiez. Sunt prea stilata ca sa fac asta!”.”Nu, t***o! Esti o refugiata. El mi-a spus ca esti scarboasa. O fetita saraca, foarte saraca. Asta nu inseamna stilata. Si p***a ta e atat de mare incat ai nevoie de operatie. Nici asta nu e elegant! Si ar trebui sa stai in sala de sport, caci trupul tau nu arata chiar atat de bine”, a tunat si a fulgerat Morgan, care nu se poate consola cu gandul ca l-a pierdut pe Plein.Andreea s-a impacat cu Philipp la o saptamana dupa ce-si jurase ca pune capat povestii pentru totdeaunaIn urma cu 12 zile, Andreea Sasu marturisea ca a decis sa puna punct definitiv povestii de dragoste cu Philipp Plein, dupa ce incercase o impacare cu el.”Da, ne-am impacat, dar ne-am despartit din nou dupa patru zile. Nu am vrut sa facem nimic public. E foarte greu sa mai fie totul cum a fost. Nu mai sunt fericita langa el. Am inteles asta in zilele astea, asa ca am preferat sa plec. Am stat impreuna patru zile, dar nu mai pot sa fiu fericita si nu pot sa-l mai accept dupa tot ce s-a intamplat. Am incercat. I-am zis sa stearga toate pozele cu ea si a facut tot ce i-am cerut, dar mi-am dat seama ca nu asta ma face fericita. Plus ca am nevoie ca, in perioada asta, sa fiu singura si sa imi fac viata mea si cariera mea. Am lucruri importante de facut si nu pot sa renunt la asta. Asta a fost decizia mea”, a declarat Andreea Sasu