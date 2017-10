ana maria

a fostla 15 ani de, dupa ce si-a ucis pruncul nou-nascut. Femeia in varsta de 30 de ani a fost acuzata de omor deosebit de grav, dupa ce a povestit judecatorilor detali cumplite din ziua in care si-a ucis in chinuri mari fetita noua nascuta.Mama a doi copii, femeia nu isi dorea cea de-a treia sarcina, motiv pentru care a tinut-o in secret. Dupa ce a nascut acasa, Ana Maria a lasat nou-nascutul sa se chinuie pana la moarte aproape 24 de ore.”Imediat dupa expulzie, a luat o caciulita din bumbac, a pus-o in partea superioara a corpului nou-nascutului pentru a-l sufoca, a luat un cearsaf si l-a invelit complet, lasandu-l sa moara intr-un lighean din plastic din camera unde l-a nascut. A lasat fatul in acel lighean iar pe la orele 17.00, cu aproximatie, l-a miscat iar acesta se misca si plangea. L-a lasat in acelasi loc si acoperit cu aceleasi carpe, a dormit in noaptea de 09/10 august in alta camera cu copiii, iar a doua zi, pe la orele 14.00-15.00 s-a uitat la fat si a constatat ca acesta a decedat, hotarandu-se imediat sa il arda si sa il arunce. Acoperit cu acele carpe, l-a dus in fata casei, a pus peste el hartii si frunze uscate si i-a dat foc. Dupa ce focul s-a stins, a constatat ca fatul arsese partial, a luat o lopata, l-a pus intr-o galeata de plastic si l-a aruncat in WC-ul din spatele casei”, se explica in hotararea instantei, potrivit Adevarul.In motivarea condamnarii judecatorilor din Iasi arata ca modul in care a actionat tanara arata ca aceasta a premeditat inca de dinainte de nastere crima, astfel incat, nu s-a putut retine scuza ca fapta a fost savarsita pe fondul tulburarii produse de nastere.