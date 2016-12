Anchetatorii au finalizat expertiza in cazul mortii lui Ioan Gyuri Pascu

Ioan Gyuri Pascu

Conform spuselor fostei sale sotii,, cea de care ain 2010, dupa 17 ani de, cu doar doua ore inainte de a face infarct, lui Gyuri Pascu i s-a facut rau si a fost chemata o, darau pus un, de, oferindu-i doar un, scrie Cancan.”Au trimis o ambulanta de tip, de consultatii la domiciliu, cu un echipaj format dintr-un sofer si un medic. Gyuri era agitat si medicul i-a dat doar un calmant, un, i-a pus diagnosticul de atac de panica si a plecat”, este precizarea facuta imediat dupa tragicul eveniment, de unul dintre cadrele de la Ambulanta Bucuresti.Daca initial medicii sustineau ca interventia a mers fara probleme si ca Ioan Gyuri Pascu a fost resuscitat timp de 45 de minute, dupa ce a a fost deschisa o ancheta in urma existentei a mai multor neconcordante intre rapoartele celor de pe ambulanta si declaratiile fostei sotii a artistului, cea care a fost martora, acestia au anuntat ca vor porni si o investigatie interna, pentru a se stabili daca s-a respectat protocolul necesar intr-o astfel de interventie. Lucrurile au luat o intorsatura si mai suspecta dupa ce, a doua zi dupa ce Ioan Gyuri Pascu a murit, anchetatorii au cerut analizarea defibrilatorului de pe ambulanta, cel despre care medicii au sustinut dupa declansarea anchetei ca era defect si a ingreunat intr-adevar manevrele de resuscitare, dar au descoperit ca aparatul a disparut in mod misterios!Dupa ce au primit raspunsul halucinant din partea medicilor, care afirmau ca defibrilatorul are nevoie de reparatii si de aceea nu putea fi predat autoritatilor, anchetatorii au emis o ordonanta pentru ridicarea in regim de urgenta a aparatului de la firma de service. Oficial, autoritatile au dovezile necesare care dau peste cap toate afirmatiile medicilor, care au mintit in legatura cu felul in care s-a procedat in noaptea blestemata. ”Gyuri Pascu a fost lasat sa moara… cu zile! Aparatul mergea perfect, dar nu le-a pasat, au ajuns acolo si au facut totul in bataie de joc, apoi au mintit cand s-a cerut sa fie predat aparatul”, a declarat o sursa pentru CANCAN.ro.