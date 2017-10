Ancuta, mama la 14 ani! Vasile nu-i recunoaste copilul! "Ma gandeam sa pier de pe fata pamantului"

ancuta

Ancuta traieste o poveste de viata sfasietoare, iar tatal copilului care ar trebui sa fie langa fiica sa nu vrea nici sa o atinga pe micuta. Aceasta a marturisit ca ar fi vrut sa sinucida din cauza neajunsurilor si a situatiei."M-am gandit cum o sa reactioneze fetita cand o sa se faca mare. Trece pe langa ea, dar nu-i da niciun semn. Ma doare foarte tare. Ma doare ca fetita nu inseamna nimic pentru el si cand am mers aseara spre hotel, mi-a zis ca vrea sa faca un al doilea test de paternitate la Iasi", a spus Ancuta."Cand am nascut, am inceput sa plang, am zis 'copil cu copil' si am lesinat. Nu am stiut ce inseamna sa fii mama, ce responsabilitati ai. Aveam 15 ani si ceva. Nu mai eram eu, copila dinainte. Langa mine era atunci mama biologica. Nu stiu ce a impresionat-o sa vinaa, dar degeaba a venit atunci, daca nu a venit cand imi era mai greu, cand eram insarcinata. Ma gandeam sa pier de pe fata pamantului cand eram gravida, pentru ca nu aveam pe nimeni in preajma mea. Nu era nimeni pe langa mine. Mi-am dat seama ca si tatalui meu i-ar fi fost greu daca ma duceam la el. Am locuit la mama pe perioada sarcinii", a marturisit Ancuta, in emisiunea "Acces direct"."Cand ieseam pe drum, erau fete de varsta mea si radeau de mine. (...) Am dormit si la poarta. Pe tatal fetitei nu l-a mai interesat nimic", a spus cu lacrimi in ochi Ancuta."M-am gandit ca poate o sa am o alta viata si ca nu o sa mai traiesc asa de pe o alta zi pe alta, dar nu a fost asa. Ii spalam, ii ajutam la teme, eram trei la scoala, il ajutam pe tata. (...) Nu stiam ce sa mai fac, cand ramaneam singura acasa imi venea sa ma arunc de la etajul 4, sa iau fel si fel de medicamente", a marturisit Ancuta, in emisiune.in emisiune a intervenit actuala iubita a lui Vasile, tatal copilului Ancutei. Aceasta i-a transmis un mesaj fetei si doreste sa-i fie un aliat si sa o ajute."Sa aiba grija de ea, sa o duca la scoala. (...) Eu vreau sa te ajut, nu te las asa. Trebuie sa vad cum sa va impac mai tarziu pe amandoi", a spus Petruta, actuala iubita a lui Vasile.Vasile Gasileanu a aflat ca este tatal fetitei, in urma rezultatelor ADN-ului. Aceasta nu a avut curaj sa discute despre acest caz.