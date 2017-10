Anda Calin, ai fost ceruta de sotie de Liviu Varciu?! Dovada ca cei doi s-ar fi logodit in mare secret

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.

La nici un an de cand a luat pe toata lumea prin surprindere cu vestea ca va deveni tatic pentru a doua oara, desi nimeni nu stia ca ar avea o iubita, Liviu Varciu e din nou in centrul atentiei. Asta dupa ce recent, Anda Calin s-a filmat cu fiica ei in brate, iar pe inelarul de la mana dreapta purta un superb inel. Multi dintre cei care au vazut inregistrarea se intreaba daca nu cumva prezentatorul TV s-a decis sa faca urmatorul pas in relatie si sa o ceara de sotie pe mama fetitei sale.Anda Calin a devenit in urma cu o luna mama pentru a doua oara. Micuta Anastasia Maria are o surioara mai mare vitreg, pe Carmina. Liviu Varciu e tare fericit ca a devenit tatic de fetita, iar in cadrul unui interviu acordat luna trecuta a declarat ca vrea sa faca si un baiat.