Andra

siformeaza unul dintre cele mai frumoase, solide si apreciate cupluri din showbizul autohton. Cei doi au fost recent impreuna cu cei doi copii si cativa prieteni intr-o vacanta de vis, la mare.Dana Rogoz i-a intervievat pe sotii Maruta si a reusit sa ii faca sa se emotioneze, in timp ce vorbeau despre dragostea dintre ei. “Comunicarea si respectul definesc iubirea noastra. Nu avem secrete. Ma deranjeaza multe lucruri la Catalin, cel mai important este telefonul, sunt deranjata ca este dependent de telefon. O casnicie este si despre compromisuri. El este genul de om care ma motiveaza sa fiu mai buna. Foarte multi oameni au o impresie gresita despre Catalin, dintre noi doi, el este mai credincios, mai bun, mai pozitiv, rade mai mult, este partea buna dintre noi doi. Ma faci sa plang...”, a declarat Andra, izbucnind in lacrimi. ”Peste 50 de ani ne vedem intr-un azil de batrani, jucand carti cu prietenii nostri”, a mai completat cantareata.Prezentatorul a avut numai cuvinte de lauda la adresa sotiei lui si a dezvaluit ca nu a mai vazut nici o femeie care sa fie dispusa sa faca orice pentru fericirea parintilor, fratilor, copiilor ei. “Eu cred ca e vorba de sinceritate, de respect si de comunicare. Ma enerveaza ca nu am mai mult timp sa petrec cu familia, prietenii. Eu sunt mai introvertit, in schimb Andra spune imediat ce o deranjeaza. Andra este o persoana cu o intuitie foarte puternica, de multe ori am ajuns la vorbele ei. Cea mai mare fericire a Andrei este sa isi vada familia fericita”, a marturisit Catalin Maruta, fiind vizibil emotionat.Andra si Catalin Maruta sunt impreuna din 2005Andra si Catalin Maruta s-au cunoscut in 2005 si de atunci formeaza unul dintre cele mai frumoase cupluri din showbiz-ul romanesc. Cei doi s-au casatorit in 2008 si au impreuna doi copii, David si Eva-Maria.