Andreea Balan a ramas in sanii goi

Andreea Balan

Andreea Balan este una dintre cele mai sexy vedete din Romania, iar in privinta blondinei a planat mereu un mare semn de intrebare. Sunt sau nu reali? Toata lumea stie despre ce este vorba.



Vedeta a sustinut mult timp ca nu si-a facut implant de silicoane, desi multi refuza sa creada ca natura a fost atit de generoasa cu ea.



Pentru cei care inca mai au dubii in aceasta privinta, raspunsul poate fi mai usor de gasit dupa ce Andreea a participat la o cintare live. Rochia pe care a ales-o a fost foarte decoltata si a lasat cam mult la vedere. Chiar daca blonda a incercat sa mai repare lucrurile in timp ce cinta, nu mai putea face prea mult.

Galerie Foto

