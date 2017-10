mantea1

este o gurmanda si nu se fereste sa recunoasca acest lucru. Desi a reusit sa slabeasca enorm dupa sarcina si sa isi tonifieze trupul la sala de sport, Andreea Mantea a recunoscut ca programul de noapte o indeamna uneori la "pacate culinare".Vedeta Kanal D si-a schimbat stilul alimentar in totalitate, insa uneori, mai calca si stramb. Cu moderatie, insa."Mi-e rusine, dar asta e. Eu sunt sincera. Se mai intampla? Eu am langa mine un magazin non stop care are de toate. Nu exista ceva sa iti doresti si sa nu fie in acel magazin. M-am oprit sa iau apa minerala, pentru ca eu inainte nu reuseam sa adorm si beam o bere noaptea, cand mergeam acasa. Si beam o bere si ma ameteam un pic si adormeam. Nu mai vreau sa beau bere pentru ca ingrasa foarte tare, beau apa minerala si ma pacalesc ca beau bere. Cand m-am oprit sa iau apa minerala era o vitrina mare plina de mezeluri. Parca ma strigau! Si mi-am luat niste parizer. Cum sa mananci parizerul simplu? L-am mancat cu paine. Asta este, ce sa fac. Mi-a fost pofta. Am mancat paine integrala", a marturisit Andreea intr-un interviu pentru publicatia Avantaje.