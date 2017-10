Andreea Mantea, lacrimi de durere in direct! Victor nu a stiut cum sa reactioneze

Andreea

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.

Fana inraita a serialului turcesc "",a urmarit cu sufletul la gura, miercuri seara, inainte de emisiune, ultimul si cel mai asteptat episod al serialului care a cucerit o tara intreaga. Finalul, insa, a fost unul care a devasta-o la propriu pe bruneta. Cele doua personaje principale mor, printre care si Kemal, protagonistul serialului."Sunt un pic emotionata! Intr-adevar, a fost un final trist. Deci mi-a scris o gramada de lume si nimeni nu intelege de ce au trebuit sa termine asa filmul. Gata, am zis-o! Am tinut foarte mult la personaj. Nu ma asteptam la acest final. Ne gandim ca poate dragostea lor va continua sau poate vor face un sezon nou. Nu stiu, speram! Gata, s-a terminat. S-a dus si "Dragoste infinita"!", a spus Andreea in lacrimi, in timp ce Victor Slav nu stia cum sa o linisteasca.