Andreea Marin, detalii despre noua relatie cu tanarul consul: "Se implinesc in curand 6 luni"

Andreea Marin

nu mai poate sa-si tina ascunsa noua relatie. Fosta prezentatoare tv a confirmat ca de sase luni de zile are o relatie frumoasa cu un tanar de 32 de ani. Cu toate acestea, nu doreste sa ofere prea multe detalii legate de viata ei privata.„Fiecare dintre noi poate avea rezervele sale. Sunt deschisa in sensul asumarii, nu sunt deschisa in a da detalii din interiorul casei mele, din gradina poate da. E bine sa te bucuri de ceea ce traiesti deschis. Asta am crezut multi ani. Lumea in care traim m-a invatat ca e bine sa ai rezerve. Experienta din urma imi arata ca atunci cand esti deschisa… oamenii de langa nu sunt intotdeauna ce par a fi. Este mai bine sa lasi lucrurile sa curga in discretie de la sine”, a povestit Andrea Marin.„Am vrut sa creste frumos si am avut 6 luni de liniste. Se implinesc in curand 6 luni. E mai bine ca el sa mentina aceasta discretie. Eu imi traiesc viata dupa convingerile proprii, nu dupa convingerile altora. (…) Adevarul poate fi si al meu. si al tau. Doar ca vedem dintr-o alta directie. Nu am de ce sa obosesc. Andreea Marin poate fi alta la anul pentru ca evolueaza, invata. Eu nu obosesc sa invat. Sunt un om normal, cu necazuri, cu probleme, mai obosesc din cand in cand. (…) Te poti frige la orice varsta. Trebuie sa ramai cu ochii deschisi, dar in acelasi timp sa te bucuri de ceea ce traiesti frumos ca la 18 ani”, a mai adaugat "Zana Surprizelor".