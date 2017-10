Andreea Marin 1

, nemachiata la 43 de ani. Vedeta a raspuns provocarii lansate de Corina Bud, de a se afisa public fara pic de machiaj si a reusit sa impresioneze pe toata lumea cu naturaletea ei.“Buna dimineata, oameni frumosi! Prin aceasta postare va reamintesc faptul ca privirile noastre aruncate in oglinda in zori de zi ne arata pe noi insine, asa cum suntem si asa cum ar trebui sa ne iubim. Desigur, traim intr-o lume in care machiajul e parte din viata noastra de zi cu zi. Dar lasati-l sa ramana o joaca, o placere si nu sa devina o obligatie, o norma impusa de la care nu va abateti orice ar fi. Sustin mesajul artistei Corina Official: „frumusetea nu e o fata frumoasa, un trup cu norme nerealiste, ci o inima frumoasa, o minte frumoasa, un suflet frumos insotite de curajul de a fi tu insati”. Nu uitati cine sunteti in spatele mastii si cine va iubeste asa cum sunteti in zori de zi.”, a scris Andreea Marin pre Facebook. Si Amalia Enache a raspuns provocarii artistei, drept urmare, s-a pozat si ea fara pic de machiaj.