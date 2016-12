Anna Horvath ramane sub control judiciar de Craciun

Anna Horvath

Anna Horvath, fostul viceprimar al Clujului, isi va petrece sarbatorile de Craciun sub control judiciar, asta dupa ce Curtea de Apel Cluj a decis ca masura preventiva dispusa la dosar este legala si temeinica si a respins cererea acesteia de modificare a conditiilor impuse. Anna Horvath, viceprimar al municipiului Cluj-Napoca, a fost trimisa in judecată in urma cu putin timo de catre procurorii anticoruptie pentru comiterea infractiunilor de trafic de influenta si spalare de bani.

La mijlocul lunii octombrie, procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie Sericiul Teritorial Cluj dispuneau punerea in miscare a actiunii penale si luarea masurii controlului judiciar pe o durata de 60 de zile, incepand cu data de 10 octombrie 2016, fata de inculpata Horvath Anna, la data faptei si in prezent viceprimar al municipiului Cluj Napoca, cu privire la savarsirea infractiunii de trafic de influenta.

Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul teritorial Cluj au descins la Primaria Cluj-Napoca pentru a efectua cercetari ce vizeaza suspiciunea savarsirii, in perioada 2014 - 2016, a unor infractiuni de coruptie si asimilate celor de coruptie.

In ordonanta procurorilor se arata ca, in cauza, exista date si probe care contureaza urmatoarea stare de fapt:

In perioada februarie - mai 2016, inculpata Horvath Anna, in calitate de viceprimar al municipiului Cluj Napoca, si-a folosit influenta pe langa functionari publici din cadrul Primariei pentru urgentarea avizarii unui proiect imobiliar in care un om de afaceri avea interese economice.

Derularea acestui proiect imobiliar presupunea obtinerea in prealabil a mai multor documente: eliberarea unui certificat de urbanism, confirmarea unui aviz de oportunitate, concesionarea unei suprafete de teren, eliberarea autorizatiei de construire.

Pentru demersurile pe care le-a facut pe langa functionari cu atributii in domeniul urbanismului si autorizarii lucrarilor de constructii, inculpata Horvath Anna a pretins omului de afaceri procurarea si remiterea unui numar de 60 de abonamente (avand o valoare totala de circa 20.000 lei) la doua festivaluri de muzica, pe care sa le ofere ulterior ca stimulent voluntarilor care o sprijineau in cadrul campaniei electorale. Cele doua persoane au convenit sa disimuleze remiterea abonamentelor sub forma incheierii unui contract de sponsorizare, urmand ca viceprimarul Horvath Anna sa indice omului de afaceri datele de identificare ale unei persoane juridice cu care sa fie incheiat acest contract.

De asemenea, in acelasi context, inculpata Horvath Anna a promis ca si dupa alegerile locale il va ajuta pe acelasi om de afaceri si in cazul altor proiecte imobiliare in care acesta din urma avea interese economice, mai arata procurorii.

Pe timpul cat se afla sub control judiciar, inculpata Horvath Anna, trebuie sa respecte urmatoarele obligatii:

- sa informeze de indata organul judiciar care a dispus masura sau in fata caruia se afla cauza cu privire la schimbarea locuintei,

- sa se prezinte la organul de politie desemnat cu supravegherea sa de catre organul judiciar care a dispus masura, conform programului de supraveghere intocmit de organul de politie sau ori de cate ori este chemat,

- sa nu depaseasca limita teritoriala a Romaniei, decat cu incuviintarea prealabila a procurorului din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Cluj,

- sa nu comunice direct sau indirect, pe nicio cale, cu persoanele mentionate in ordonanta de dispunere a controlului judiciar,

- sa nu desfasoare activitatea in exercitarea careia a savarsit fapta, respectiv activitatea de viceprimar al Municipiului Cluj Napoca.