Anunt bomba! Adriana Bahmuteanu se pregateste pentru cel de-al treilea copil

Adriana Bahmuteanu

se simte mai tanara ca niciodata. Vedeta este pusa pe fapte mari si vrea sa devina din nou mama."Imi mai doresc un copil. D-asta imi fac tratamente, sa fiu tanara. Nu am cu cine acum. Dupa 40 de ani, femeia ridica coada la cine vrea ea", a declarat Adriana Bahmuteanu, joi, la emisiunea "Un show pacatos".Vedeta TV are planuri mari pentru perioada ce urmeaza. Nimeni nu s-ar fi asteptat ca Bahmu sa se mai gandeasca si la un alt copil in aceste momente, dar prezentatoarea emisiunii "Necenzurat" este plina de surprize si niciodata nu ezita sa-si surprinda publicul.Adriana Bahmuteanu a fost casatorita cu omul de afaceri Silviu Prigoana, iar mariajul lor a fost presarat de o multime de certuri si cateva divorturi la activ. In urma mariajului cu Silviu Prigoana, prezentatoarea emisiunii "Necenzurat", difuzata la Antena Stars a devenit mamica de doua ori. Vedeta are doi baieti, pe Eduard si Maximus.