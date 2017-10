Anuntul Casei Regale despre starea Regelui Mihai

regele mihai

se afla in, pentru a fi alaturi de, in preajma zilei de nastere apetrece cateva zile la resedinta privata a tatalui ei.continua sa fie sub supravegherea permanenta al medicilor, urmand tratamentul obisnuit al ultimelor luni", se arata pe site-ul romaniaregala.ro.Miercuri, 25 octombrie, cand Majestatea Sa va implini 96 de ani, Familia Regala gazduieste la Bucuresti doua importante evenimente dedicate Regelui Mihai.Custodele Coroanei va decora, in numele Majestatii Sale, un numar de 14 personalitati din Romania si Europa, la Sala Tronului Palatului Regal. Seara, Principesa MostenitoareMargareta, Principele Radu si Principesa Maria vor lua parte la concertul caritabil organizat de Fundatia Principesa Margareta a Romaniei la Ateneul Roman, mai arata sursa amintita.Concertul a ajuns la a zecea editie si este organizat cu scopul de a aduna fonduri pentru sustinerea programului anual "Tinere Talente".Regele Mihai s-a retras din viata publica, in martie anul trecut.