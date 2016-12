Aparitie-soc la DNA. Un barbat inarmat cu trei cutite si un pistol a mers la procurori

Un barbat de 69 de ani, cunoscut cu probleme medicale, s-a prezentat, joi dupa-amiaza, la sediul DNA Ploiesti avand asupra lui cutite si un pistol cu bile, el fiind dus la audieri, iar in cauza fiind deschis dosar de cercetare penala.Purtatorul de cuvant al Inspectoratului Judetean de Jandarmi Prahova, Leonard Dragomirescu, a declarat ca un batran de 69 de ani din Bucuresti a venit la sediul DNA Ploiesti avand asupra sa arme albe, dar si un pistol cu bile, pe care le-a declarat jandarmului de serviciu la intrarea in sediul institutiei.Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului Judetean de Politie (IJP) Prahova, Marian Popescu, persoana in cauza, care sufera de Alzheimer si dementa, venise sa depuna o plangere si, intrebata daca detine asupra sa obiecte periculoase, aceasta a raspuns afirmativ, prezentand jandarmului trei cutite cu teaca si un pistol cu bile de plastic.Barbatul este din Bucuresti si nu este prima data cand pleaca de acasa, a precizat Popescu.In cauza a fost deschis dosar de cercetare penala pentru port ilegal de obiecte periculoase si nerespectarea regimului armelor si munitiilor, batranul fiind dus la audieri la sediul Politiei, a mai spus reprezentantul IJP Prahova.