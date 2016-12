Apelul lui Traian Basescu pentru Sevil Shhaideh: Sa nu acceptati!

Traian Basescu

a lansat un apel catre Sevil Shhaideh, propunerea coalitiei PSD – ALDE pentru functia de premier. Basescu ii cere lui Sevil Shhaideh sa nu accepte nominalizarea din partea PSD, pentru a nu intra intr-un joc politic “care nu ii apartine”Iata ce a scris Traian Basescu pe Faceobok:Pentru DoamnaDoamna, recunosc faptul ca nu va cunosc si daca, pana astazi, v-as fi intilnit pe strada, n-as fi stiut cine sunteti.Imediat ce am aflat despre nominalizarea dumneavoastra am sunat la Constanta. Mi-am sunat finii tatari (eu le spun fini, ei imi spun nasu dar si unii, si altii, stim ca la casatoria lor am fost martori), mi-am sunat cunostinte din comunitatea turco-tatara din Constanta. Toti au vorbit extraordinar de frumos despre dumneavoastra.Aveti o reputatie impecabila.De aceea, va rog, nu acceptati nominalizarea. Nu fiti parte a unui joc politic ce nu va apartine.