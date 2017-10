collage2

Cantareata de muzica populara s-a mutat in Bucuresti si a intrerupt legatura cu fostul sot. Insa in momentul in care intr-un interviu acordat lui Aurelian Preda, Cristian Pomohaci a vorbit despre ea ca fiindu-i in continuare sotie, Ileana Matus a luat foc. Ea a dezvaluit ca a divortat la tribunal si ca are un baietel, care nu este al lui Pomohaci si nici nu poarta numele acestuia.Ea a marturisit ca si-a dorit foarte tare sa aiba un copil si ca a facut eforturi pentru a-l naste pe baietelul care acum are 5 ani si jumatate."Acum 5 ani de zile intr-o duminica geroasa de februarie a venit pe lume cel mai important suflet din viata mea. Malinut, multumesc Bunului Dumnezeu ca mi te-a dat si-ti doresc sa traiesti multi ani fericiti si sa fii alinarea mea la batranete", este mesajul postat de Ileana Matus in urma cu cateva luni, la aniversarea micutului. In scandalul in care Cristian Pomohaci este implicat de cateva luni, Ileana Matus nu a vrut sa comenteze. Insa, intrebata in urma cu cativa ani de Aurelian Preda daca a fost fericita in mariajul ei cu preotul, care acum este caterisit de Biserica, aceasta a raspuns:,,Nu. Casatoria a fost un esec. Sa-l ajute Dumnezeu sa-i mantuiasca sufletul"