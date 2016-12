si rapperular forma o relatie, conform presei straineCantareata a alimentat zvonurile dupa ce a publicat o imagine pe Instagram in care apare foarte apropiata de rapper.Tabloidele au tot scris zilele acestea despre Jennifer Lopez si Drake, care s-ar fi apropiat dupa ce canadianul a venit sa o vada pe solista la unul dintre concertele sustinute in turneul din Las Vegas. Apoi, vedeta a publicat pe Instagram o poza cu el in care pareau a se simti foarte in largul lor unul in compania celuilalt.O sursa a povestit pentru tabloide ca desi exista 17 ani diferenta intre ei - Jennifer Lopez are 47 de ani, iar Drake 30 de ani- nu este o problema. "Jen si Drake au incercat sa tina secret relatia amoroasa dintre ei ca sa sugereze ca doar lucreaza impreuna. Insa, adevarul este ca cei doi sunt un cuplu, diferenta de varsta nu ii deranjeaza, se distreaza impreuna" a spus un apropiat pentru Metro.In schimb, Rihanna, cu care Drake a avut o scurta relatie, ar fi nefericita si nu o incanta deloc aceasta veste, mai ales ca cei doi s-au despartit din nou, dupa o relatie tumultoasa, in luna octombrie.