Arafat: Speram ca testarile sistemului RO-ALERT sa inceapa catre sfarsitul acestui an

Arafat

'Noi speram ca testarile sistemului RO-ALERT sa inceapa catre sfarsitul acestui an, pentru ca aici suntem mai multi actori. Actorul unu este Guvernul si partea noastra, actorul doi, sunt firmele de telefonie mobila care trebuie sa se adapteze sa faca partea lor, dupa aceasta putem sa intram in testari si, dupa testari, sa vedem care sunt modalitatile de functionare cele mai bune pentru ca sistemul nu include un singur mecanism de alertare, va fi un sistem care va include si aplicatia, si partea de sell broadcasting, va include poate conexiuni inclusiv la media, deci va fi un sistem mai complex', a declarat Raed Arafat, sambata, la Galati, intr-o conferinta de presa.Secretarul de stat in MAI a precizat ca, pe langa sistemul RO-ALERT, exista si aplicatia Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), iar in curand si televiziunile vor putea emite avertizarile emise de autoritati.'Este sistemul RO-ALERT cu care deja suntem pe linie dreapta, pe partea de achizite. Dupa achizitie, pe partea de implementare sunt convins ca echipele care lucreaza si la nivelul Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta si la nivelul Serviciului de Telecomunicatii Speciale si al DSU lucreaza in ideea de a-l implementa cat mai rapid posibil si a intra in testari. Pe langa asta, este aplicatia departamentului care da informatii si tot pe partea de alertare. Pe langa aceasta o sa vedeti ca va aparea TVR-ul care e prima televiziune ce va incepe sa emita avertizarile noastre fie la nivelul crollului sau chiar prin intrerupere de emisiuni daca este necesar si deja am stabilit acest lucru. Avem deja un acord semnat cu Antena 3, urmand sa semnam sper si cu alte televiziuni sa facem acelasi lucru, astea sunt parte din pregatiri', a mai spus Arafat.Secretarul de stat in MAI Raed Arafat s-a aflat sambata la Galati, unde a participat la activitatile dedicate implinirii a zece ani de la infiintarea serviciului SMURD Galati.