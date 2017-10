Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.

Este si cazul celui mai vechi oras din Transilvania, ridicat pe la anul 4.200 i.Hr, inainte sa apara piramidele din Egipt (2.630 – 2.611 i.Hr.). Asezarea a fost descoperita in timp ce muncitorii sapau pentru amenajarea autostrazii Sibiu- Nadlac, informeaza ziuadevest.roSitul aflat in Turdas, Hunedoara, se intinde pe 100 de hectare, are fortificatii, cartiere, iar printre ruine au fost gasite multe vase si statuete valoroase. „Un sistem de aparare din acea vreme, pe o asa mare suprafata, nu s-a putut cerceta in Europa: costa foarte mult. Noi am avut aceasta sansa datorita autostrazii”, a declarat Sabin Adrian Luca, coordonatorul cercetarilor.Sistemul de fortificatii descoperit de arheologii sibieni e oglinda celui pe care Nicolae Vlassa il descoperise incizat pe o tablita. Ideea lui Vlassa ca pe aceasta tablita, locuitorii vechiului oras au desenat sistemul de fortificatii al asezarii a fost astfel confirmata. Specialistii cred ca acest sistem de fortificatii ocrotea un nucleu care avea, probabil, 100 de hectare. Delimitari existau si in interiorul asezarii, mai ales ca aceasta s-a extins tot extins din interior spre exterior.De interes este si arhitectura caselor din acest oras: „case imense si ca inaltime si anvergura, cu podina suspendata”. Altfel spus, din cauza deselor inundatii care afectau perimetrul, oamenii si-au construit case suspendate, pe stalpi imensi de 6-8 metri. Inundatiile afectau insa pivnitele si vetrele care se gaseau la nivelul solului, asa ca asezarea era refacuta dupa calamitati ale naturii. S-au descoperit astfel sase orizonturi de arhitectura suprapuse, dar si un numar foarte mare de complexe arheologice: peste 3.000, in conditiile in care, in alte locuri, cateva situri abia totalizeaza impreuna 2.000 de complexe arheologice.Este vorba despre celebrele tablite de lut descoperite, in anul 1961, la Tartaria, localitate situata intre Alba Iulia si Orastie. Acestea sunt inscriptionate cu semne asemanatoare cu cele ale scrierii sumeriene, dar cu cel putin o mie de ani mai vechi decat orice alfabet. Scrierea a ramas, deocamdata, nedescifrata.Mircea– Pietrele au inceput sa vorbeasca” Da! Am fost acolo! Va trimit, in premiera absoluta, ceea ce am vazut la Turdas, pe traseul excavatiilor autostrazii. Am fost cu prof. Victor Craciun si senatorul Avram Craciun, alaturat fotografului Virgil Jireghie de la Arad. Priviti inscrisurile si comparati-le cu cele de la Tartaria si Otelesti de Iasi! Sau chiar cele de pe inelul de aur de la Ezerovo. Este numitorul comun al existentei noastre inteligente de peste 20 de mii de ani. Constatarile sunt numeroase. Dar vom dezvolta public subiectul. Am facut acest demers pentru ca exista deja emisa ipoteza descarcarii arheologice, ceea ce ar fi inca un gest criminal asupra identitatii noastre ancestrale! Scriu toate acestea pentru a se sti si spre a se actiona! Iata cum, asa cum spunea fondatorul constiintei nationale, unicul Eminescu, pietrele au inceput sa vorbeasca. Si nu numai de azi sau de ieri. Bucurati-va!”, este de parere Gen.(r) Dr. Mircea Chelaru, Vicepresedinte al Ligii Culturale Romane.„De ce spun ca e primul oras din Transilvania, ca sa nu spun cel putin din sud – estul Europei: pentru ca am descoperit un sistem de fortificatie, de imprejmuire, compus din 11 palisade si santuri succesive, pe o profuzime de 200 de metri. Am descoperit doua porti de intrare in sistemul de fortificatie, cu turnuri, totul din lemn. Acest sistem, de o asa de mare dimensiune, nu s-a putut cerceta in Europa fiindca costa foarte mult. Am surprins aceste palisade, santuri, turnuri, care ocroteau un nucleu care, din punctul meu de vedere, in stadiul initial avea cam 100 de hectare imprejmuit. Faptul ca este consacrat dupa toate regulile vedem din faptul ca, la distante de aproximativ 200 de metri, in interiorul primei sau celei de-a doua fortificatii este pus cate un sacrificat. Am gasit vreo cinci (schelete – n.r.). Ceea ce este curios este ca nici unul nu e in aceeasi pozitie, deci e clar ca e sacrificiu, nu este o inmormantare. I-au sacrificat in diverse ritualuri. Sunt pusi fie pe burta cu mainile si picioarele legate, fie pe spate cu mainile si picioarele legate, fie cu capul taiat si pus pe piept”, spune Sabin Adrian Luca, directorul muzeului Brukenthal.Potrivit acestuia, asezarea de la Turdas a fost un centru regional de productie si distributie a ceramicii, fapt dovedit de descoperirea unui numar foarte mare de cuptoare si obiecte din ceramica, de la vase, in stilul Turdasului, „unic in Europa”, pana la statuete antropomorfe, zoomorfe, si „statuete pe tron”, care exemplifica regalitatea si care au mai fost gasite doar in „doua – trei situri din Europa”.„Trebuie sa ne gandim la un mare centru regional al acelui moment. Am gasit explicatia asupra numarului mare de vase si statuete de lut descoperite aici. Am gasit 60 de cuptoare pentru arderea obiectelor de mici dimensiuni si singura concluzie care se poate trage este ca aici se faceau statuetele, idolii pentru o tara. Si aceasta mare asezare sacra cu caracter urban livra aceste piese, consacrate deja, spre comunitati. E singura asezare din toate cele cercetate pana acum din Europa neolitica care are un numar asa mare de cuptoare. (…) Putem argumenta ideea ca suntem in fata unei asezari protourbane aidoma marilor asezari din Orient, o asezare care avea sigur regi, datorita statuilor pe tron”, a mai explicat Sabin Adrian Luca.„Sapaturile din ultimul an si jumatate au creat un nou muzeu, avem deja mii de piese intregi restaurate, extrem de reprezentative, unicat, de la ceramica la metal, de la piatra la os. La cercetarea aceasta se va mai lucra patru-cinci ani pana cand vom tipari volumele. (…) Pana acum s-a cercetat un esantion ceramic de doi-trei la suta si s-a cercetat cam trei-patru la suta din oase. La cea mai mare cercetare din Europa nu poti sa estimezi nimic, decat ca la final vom raporta cel mai mare esantion ceramic cercetat in Europa, cel mai mare esantion osteologic cercetat in Europa, cel mai mare, pentru ca asta a fost norocul nostru”, a adaugat Sabin Adrian Luca.