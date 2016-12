Aspirina din “Las Fierbinti” arata diferit in viata reala! Imagini nemaivazute cu actrita Mirela Oprisor!

Aspirina

" din "" este unul dintre cele mai spumoase personaje din serial. O prezenta extrem de discreta, putini sunt cei care stiu cum arata de fapt actritaMachiata strident, cu peruca roscata si fuste scurte , Aspirina este prostituata satului. Cand iese din rol, actrita Mirela Oprisor e familista convinsa, sexy si eleganta.In viata de zi, Mirela Oprisor este total schimbata. Este casatorita cu scenograful Mimi Branescu, cel care a si adus-o in "Las Fierbinti" si au impreuna o fetita de 8 ani.L-a rugat pe sot sa o faca doctoritaActrita, in varsta de 42 de ani are o activitate bogata si pe scena teatrului, insa, a devenit un personaj extrem de iubit odata cu rolul "Aspirinei", din "Las Fierbinti"In urma cu ceva timp, Mirela Oprisor a povestit cum a obtinut rolul Aspirinei si cat de mult si-a dorit sa faca parte dintr-un asemenea proiect de amploare.“Mi-am dorit de la inceput sa fac parte din proiect. Iar dupa ce am citit primele episoade mi-am dorit si mai mult. L-am rugat pe Mimi sa scrie ceva si pentru mine. El a zis: ”ce personaj sa-ti gasesc eu tie intr-un sat?” ”O doctorita, de exemplu”. Si el a zis: ”bine, asa facem”. Dupa cateva saptamani, mi-a dat sa citesc ce-a scris. Era, intr-adevar o doctorita, dar un pic mai altfel”, a povestit in urma cu ceva timp, Mirela Oprisor.