Atac armat in Suedia. Sunt mai multe victime. Un barbat a deschis focul in multime

atac armat

Autoritatile au fost chemate la locul incidentului in jurul orei 22:30 (20:30 GMT), in centrul orasului Trelleborg, la 650 km sud-vest de Stockholm, a declarat purtatorul de cuvant al politiei regionale, Fredrik Bratt, pentru ziarul Expressen.Doua persoane au fost impuscate in acest incident ce a avut loc in apropiere de principala strada comerciala a orasului, in timp ce alte doua au suferit alte leziuni, a adaugat el.Cauza incidentului armat nu este inca cunoscuta.Un numar nespecificat de persoane au fost retinute pentru interogatoriu, a declarat politia.