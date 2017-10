Atentat sinucigas. Sase politisti au murit

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.

Uncua atacat miercuri unal politiei in sud-, omorand sase ofiteri si ranind alte 22 de persoane, transmite dpa.Atacul cu bomba a avut loc in orasul Quetta, capitala provinciei pakistaneze Balucistan, ce are frontiera cu Afganistanul si Iranul.Politistii raniti au primit, dar unii dintre ei sunt in stare critica, a explicat medicul Mohamed Faruk, de ladina fostdedinintr-un e-mail trimis presei. ''Un mujahedin de-al nostru a comis atacul'', a declarat Mohamed Khorasani, purtator de cuvant al miscarii talibane pakistaneze., una dintre cele mai mari si mai instabile provincii din Pakistan, se confrunta cu o amenintare multipla din partea talibanilor, a militantilor suniti si a insurgentilor nationalisti care lupta pentru eliberarea provinciei lor.Desi violentele s-au redus dupa ampla ofensiva lansata in 2014 de armata pakistaneza impotriva militantilor islamisti, gruparile jihadiste inca detin capacitatea de a lansa atacuri-surpriza impotriva fortelor de securitate si obiectivelor civile din Pakistan.